Juventus e Roma Women allo Stadio Adriatico per la Supercoppa

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Lo stadio Adriatico ospiterà la Supercoppa Women 2025: appuntamento domenica 11 gennaio alle ore 15 È stato ufficializzato: lo stadio Adriatico di Pescara sarà il teatro della 29ª edizione della Supercoppa Women, in programma domenica 11 gennaio alle ore 15. La sfida sarà trasmessa in diretta su Rai 2 e Sky, oltre che in streaming su RaiPlay e NOW. Per la prima volta il prestigioso trofeo approda in Abruzzo, grazie anche alla collaborazione organizzativa del Pescara Calcio, impegnato al fianco della FIGC per la gestione dell’evento allo stadio biancazzurro – A contendersi la Supercoppa saranno Juventus e Roma: le bianconere, campionesse d’Italia e vincitrici dell’ultima Coppa Italia, ritrovano le giallorosse dopo la finale di maggio scorso disputata a Como – aggiunge testualmente l’articolo online. Si tratterà inoltre del secondo atto stagionale tra le due squadre, dopo la finale di Serie A Women’s Cup giocata a settembre a Castellammare di Stabia e vinta dalla Juventus. La Roma, campione in carica dopo il successo per 3-1 sulla Fiorentina nella finale di La Spezia dello scorso gennaio, parteciperà alla Supercoppa per il sesto anno consecutivo e ha già conquistato il trofeo nel 2022, proprio contro la Juventus. Il club bianconero, invece, torna protagonista dopo il trionfo del gennaio 2024 a Cremona, il quarto della propria storia – Nei prossimi giorni verranno rese note tutte le informazioni relative alla vendita dei biglietti, agli accrediti stampa, all’accesso per i possessori di tessere CONI/FIGC

E’ quanto si legge in un articolo diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Pescara Calcio. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com