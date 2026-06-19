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Juventus: mercato portieri in primo piano

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La Juventus si prepara a un’intensa sessione di calciomercato, con particolare attenzione rivolta al reparto dei portieri. Le ultime ore hanno visto un forte interesse online per le mosse della squadra bianconera, che sembra essere alla ricerca di un nuovo estremo difensore.

Le voci di mercato parlano di un possibile interesse per Milinkovic-Savic del Napoli, mentre si ipotizza un potenziale scambio con il club partenopeo. Allo stesso tempo, il Napoli sembra interessato a Vicario, attuale portiere della Juventus, creando un intreccio di trattative che tiene banco nel mondo del calcio.

Con l’ultimo aggiornamento feed risalente alle prime ore di questa mattina, la situazione rimane fluida e in evoluzione. La notizia è al momento in cima ai trend sui motori di ricerca, testimoniando l’interesse degli appassionati di calcio per le vicende di mercato della Juventus e del Napoli.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sull’argomento, è possibile approfondire online attraverso i canali di informazione disponibili. Il mondo del calcio resta in attesa di sviluppi su queste importanti trattative di mercato.

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