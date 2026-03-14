Juventus oggi: Spalletti in pole per Alisson

In queste ore, il tema ‘juve oggi’ è tra i più ricercati online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Si parla di possibili movimenti di mercato che potrebbero coinvolgere la Juventus, con voci che accostano il portiere Alisson al club bianconero. Inoltre, si fa il nome di Spalletti come elemento chiave in questa possibile trattativa. Gli ultimi aggiornamenti disponibili, fino alle 20:50 di oggi, confermano un’attenzione particolare su questa vicenda che potrebbe portare a un ritorno del portiere in Italia. Per ulteriori dettagli e approfondimenti, è possibile consultare le fonti online per aggiornamenti in tempo reale.