- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Agosto 1, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaJuventus: Pedro Felipe ceduto al Racing Santander, rinnovo per Brugarello
Notizie Italia

Juventus: Pedro Felipe ceduto al Racing Santander, rinnovo per Brugarello

- Spazio Pubblicitario 02 -

In queste ultime ore, il tema in tendenza online riguarda la Juventus, con notizie che stanno attirando l’attenzione degli appassionati di calcio. Si parla dell’ufficialità del trasferimento di Pedro Felipe al Racing Santander, a titolo definitivo. Un’altra notizia di rilievo riguarda il rinnovo contrattuale di Mattia Brugarello con la Juventus, che ha confermato la fiducia nel giovane centrale prolungando il suo contratto fino al 2028.

L’annuncio di Pedro Felipe che lascia la Juventus per approdare al Racing Santander ha destato interesse e curiosità tra i tifosi, mentre il prolungamento del contratto di Brugarello è un segnale della volontà del club di investire sui giovani talenti.

La Juventus continua a lavorare sul fronte del calciomercato e sul rafforzamento della squadra in vista della prossima stagione. Gli appassionati di calcio possono approfondire ulteriormente queste notizie consultando le fonti online per rimanere aggiornati su tutte le novità riguardanti il club bianconero.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it