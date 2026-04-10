Juventus: Spalletti e la rivoluzione degli over 30

La Juventus è al centro dell’attenzione online in queste ore, con il tema in tendenza sui motori di ricerca. Le ultime notizie parlano dell’esperienza di Spalletti e della possibile rivoluzione degli over 30 nel club bianconero. Si discute del rinnovo di Spalletti, definito da alcuni come la scelta migliore dell’era Comolli, e delle dinamiche interne alla squadra, con i senatori che sembrano essere al centro delle decisioni. Un momento cruciale per la Juventus, che potrebbe vedere importanti cambiamenti in vista della prossima stagione.

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