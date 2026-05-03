Juventus: Spalletti mira al terzo posto, rientra Yildiz

In queste ore la Juventus è al centro dell’attenzione online, con il tema in tendenza sui motori di ricerca. Spalletti si prepara a sfidare il Verona, con il ritorno di Yildiz in squadra. La caccia al terzo posto è aperta, e i tifosi sono in trepidante attesa di vedere la probabile formazione dell’allenatore bianconero.

La partita si preannuncia emozionante, con entrambe le squadre decise a dare il massimo in campo. L’ultimo aggiornamento feed risale alle 18:30, ma l’attesa per il fischio d’inizio è altissima. I tifosi si preparano a sostenere la loro squadra del cuore, pronti a vivere ogni emozione di questo match fondamentale per gli obiettivi stagionali della Juventus.

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