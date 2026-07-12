Juventus: spunti e attese in vista del raduno

In queste ore la Juventus è il tema in tendenza online, suscitando grande interesse tra gli appassionati di calcio. Domenica 12 Luglio 2026 segna il countdown verso il raduno della squadra bianconera, fissato per lunedì. Tra i vari spunti che circolano, si parla di Spalletti e della squadra titolare che potrebbe presentarsi in pochi all’appello.

Non manca l’attenzione sul primo rientro in casa Juve, a dimostrazione di un’attività di mercato che si preannuncia vivace. I tifosi sono in attesa di novità e conferme sul fronte cessioni e acquisti, con la speranza di vedere la propria squadra ancora più competitiva nella prossima stagione.

Il traffico online conferma l’interesse generale per la Juventus in questo momento, con la notizia in cima ai top trend sui motori di ricerca. Chi desidera approfondire ulteriormente può trovare informazioni aggiornate sul web, seguendo le varie fonti disponibili.