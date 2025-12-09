- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Dicembre 9, 2025
Cronaca

Karol Brozek: proseguono le ricerche con droni, elicotteri e specialisti a terra

Si è tenuta nel corso del pomeriggio, presso la Prefettura dell’Aquila, una nuova riunione della Cabina di Regia per le ricerche del cittadino polacco Karol Brozek.

Alla data del 8 dicembre sono stati percorsi complessivamente circa 2000 km dai droni e dagli elicotteri messi a disposizione dai Vigili del Fuoco e dal Servizio di Emergenza Territoriale del 118 e percorsi dalle squadre dei soccorritori di terra circa 200 km.

Sin dai primissimi giorni sono state impegnate le unità cinofile dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza, oltre all’antenna per la ricerca delle piastrine recco.

Particolarmente impegnativi, gli interventi svolti a circa 2800 metri di quota, condotti dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, sotto il coordinamento dei Vigili del Fuoco dell’Aquila, che si sono concentrati nell’area individuata dalle coordinate dall’orologio Garmin, nei pressi del Canale Moriggia Acitelli.

Le ricerche proseguiranno nei prossimi giorni compatibilmente con le condizioni metereologiche ed il rischio valanghe, considerato l’assestarsi dello 0 termico a quota 3500 metri. Continueranno anche le attività per l’acquisizione delle informazioni da parte dei Carabinieri e della Polizia di Stato.

A chiusura dell’incontro il Prefetto, in considerazione della complessità degli interventi, ha inteso esprimere il proprio ringraziamento agli operatori impegnati nelle ricerche.

