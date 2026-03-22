Kathmandu: richiesta giovani nepalesi rapporto governativo

In queste ultime ore, il tema di Kathmandu è diventato molto cercato online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. I giovani nepalesi hanno manifestato a Kathmandu domenica scorsa, esigendo la pubblicazione delle conclusioni riguardanti la rivolta mortale di settembre 2025. La Commissione nazionale per i diritti umani ha coinvolto diverse personalità, tra cui Oli e Lekhak, per la repressione delle proteste. Questo episodio evidenzia la tensione e l’interesse verso la trasparenza e la giustizia nel paese. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sull’argomento, è possibile approfondire online.