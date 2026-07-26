Katy Perry: controversia su ‘Firework’

La pop star Katy Perry è al centro delle polemiche in queste ore, con la notizia che la sua canzone ‘Firework’ è stata utilizzata senza autorizzazione in un video militare. La cantante si è dichiarata profondamente sconvolta e arrabbiata per l’uso improprio del suo brano da parte della Casa Bianca. La vicenda ha scatenato un vivace dibattito online, con la notizia che è tra i trend più ricercati sui motori di ricerca in questo momento.

La reazione di Katy Perry ha suscitato interesse e dibattito tra i suoi fan e non solo, sollevando importanti questioni sull’uso delle opere artistiche in contesti sensibili come quello militare. La cantante, nota per il suo impegno sociale e politico, ha già preso posizione in passato su diverse tematiche, e anche in questo caso ha espresso in modo chiaro il suo dissenso.

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