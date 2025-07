Kelly Joyce chiuderà “Chieti Sotto le Stelle” il 31 luglio. Il concerto si sposta a Chieti Scalo.

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 29 luglio 2025 – Si comunica che il concerto conclusivo della rassegna “Chieti Sotto le Stelle” con l’artista Kelly Joyce, inizialmente previsto nel centro storico, si terrà invece mercoledì 31 luglio a Chieti Scalo alle ore 21. “Una scelta organizzativa che va nella direzione di una programmazione più diffusa sul territorio cittadino e che anticipa logisticamente i lavori e gli eventi che interesseranno il centro storico nel mese di settembre – sottolinea il Vicesindaco e Assessore agli Eventi, Paolo De Cesare –. Portare uno spettacolo di richiamo a Chieti Scalo significa dare continuità alla strategia di valorizzazione di tutta la città, coinvolgendo quartieri e comunità in maniera sempre più capillare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Protagonista della serata sarà Kelly Joyce, artista italo-francese nota al grande pubblico per il successo di “Vivre la Vie”, brano che ha fatto ballare intere generazioni nei primi anni 2000. Dotata di una voce inconfondibile, raffinata e potente, Kelly Joyce è oggi tornata protagonista per l’eleganza e per il suo repertorio soul-pop con nuove sfumature jazz e atmosfere coinvolgenti – precisa il comunicato. Vi aspettiamo numerosi per una serata di musica di qualità, tutta da vivere sotto le stelle a Chieti Scalo”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it