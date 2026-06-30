Kevin bacon: in primo piano al Lago Film Fest

Kevin Bacon è al centro dell’attenzione in queste ore, con il suo nome in cima ai top trend sui motori di ricerca. La fondatrice del Lago Film Fest ha scritto una lettera aperta invitandolo alla prossima edizione del festival, suscitando grande curiosità tra i fan. Nel frattempo, l’attore è pronto a tornare sullo schermo con un nuovo thriller horror diretto da Jeremy Slater, e a collaborare con Amazon in un’altra avvincente produzione. La sua versatilità e talento continuano a conquistare il pubblico, confermandolo come una presenza di spicco nel mondo dello spettacolo.

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