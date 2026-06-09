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Kingdom Hearts 4: arrivo su diverse piattaforme annunciato

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In queste ore, il tema di Kingdom Hearts 4 è molto cercato online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. L’ultima conferma riguarda l’uscita del gioco per PS5, Xbox Series, Switch 2 e PC, suscitando grande attesa tra gli appassionati di questa saga. L’aggiornamento più recente risale alle 17:20 di oggi.

Questo annuncio conferma l’espansione del franchise su diverse piattaforme di gioco, offrendo ai fan la possibilità di vivere nuove avventure in compagnia dei personaggi iconici di Kingdom Hearts. L’assenza di risposte durante il Summer Game Fest ha alimentato ulteriormente la curiosità dei giocatori, che potrebbero aver intravisto alcuni indizi sul futuro della serie.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sull’attesissimo Kingdom Hearts 4, è possibile approfondire online alla ricerca delle ultime novità su questa emozionante uscita videoludica.

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