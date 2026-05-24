Knicks: la rimonta di Jalen Brunson verso le Finals

La notizia è tra le più cercate online in queste ore, posizionandosi al top dei trend sui motori di ricerca: i New York Knicks sono al centro dell’attenzione per la straordinaria prestazione di Jalen Brunson. Nella gara del 21 maggio 2026 contro i Cleveland Cavaliers, il talentuoso giocatore ha guidato la sua squadra in una rimonta incredibile, ribaltando uno svantaggio di 22 punti nel quarto periodo e portando i Knicks alla vittoria per 115-104 dopo i tempi supplementari. Un trionfo che ha fatto sognare i tifosi e che ha posto la franchigia a una sola vittoria dal raggiungimento delle ambitissime NBA Finals.

La performance di Brunson è stata semplicemente straordinaria, dimostrando il suo valore e la sua leadership in un momento cruciale della stagione. La sua capacità di trascinare la squadra e di realizzare giocate determinanti ha fatto la differenza, mettendo in luce il suo talento e la sua determinazione.

Questo risultato ha scatenato l’entusiasmo tra i sostenitori dei Knicks, che ora guardano con fiducia al prossimo incontro e si augurano di poter festeggiare l’accesso alle finali del campionato. Un momento emozionante per la squadra e per tutti coloro che seguono con passione il mondo della pallacanestro americana.

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