Kosovo: Alpini IX Reggimento feriti, messaggio del sindaco dell’Aquila

- Advertisement -

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

“Rivolgo un caloroso augurio di pronta guarigione ai militari del IX Alpini L’Aquila feriti quest’oggi durante un’operazione di polizia in Kosovo – riporta testualmente l’articolo online. Mi sono messo prontamente in contatto con il comandante del Reggimento, Mario Bozzi, cui ho rappresentato la vicinanza della citt? e mia personale alle donne e agli uomini impegnati nel teatro balcanico – recita il testo pubblicato online. Proprio la prossima settimana, insieme alla sezione Abruzzi dell’Associazione nazionale alpini, mi recher? in Kosovo nell’ambito di un progetto che vede L’Aquila in prima fila in favore delle popolazioni locali – aggiunge la nota pubblicata. In quell’occasione testimonier? alle nostre penne nere, ancora una volta, l’affetto che l’intera comunit? prova nei loro confronti”. Lo dichiara il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it