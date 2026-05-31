Kostyuk: sorpresa a Parigi, Swiatek battuta

La notizia del clamoroso exploit di Marta Kostyuk al French Open ha scosso il mondo del tennis. La giovane tennista ha sconfitto la quattro volte campionessa Iga Swiatek, dimostrando il suo valore sul campo. Questo evento ha generato un’enorme attenzione online, posizionando il nome ‘kostyuk’ ai vertici dei trend sui motori di ricerca.

La vittoria di Kostyuk rappresenta una delle sorprese più significative del torneo, con gli appassionati che si interrogano sulle prossime sfide che l’atleta ucraina affronterà. Il match contro Swiatek ha evidenziato il talento e la determinazione di Kostyuk, confermandola come una delle protagoniste emergenti nel panorama tennistico internazionale.

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