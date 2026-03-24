Kunfupay può essere la prossima grande piattaforma per creator?

La fintech spagnola ha solo due anni, ma processa già oltre 10 milioni di euro all’anno e opera in 20 paesi. I suoi rivali hanno impiegato un decennio per arrivare dove Kunfupay vuole essere in tre anni. La differenza: blockchain, intelligenza artificiale e il mercato più grande che nessuno ha saputo monetizzare bene.

C’è un’industria che continua a creare milionari silenziosi. Non sono calciatori né attori. Sono persone che vendono corsi online, mentorship, community a pagamento e contenuti digitali da casa. Si chiama creator economy e si prevede che raggiungerà circa 480 miliardi di dollari nel 2027. Le piattaforme che aiutano questi creator a vendere e incassare sono diventate alcuni dei business più preziosi del mondo tecnologico. Patreon è valutata 4 miliardi di dollari. Hotmart, l’azienda brasiliana che ha acquistato Teachable, fattura oltre 400 milioni di dollari all’anno e ha processato 10 miliardi di vendite cumulative dei suoi creator. Gumroad, nata come un progetto del weekend, ha raggiunto una valutazione di 100 milioni.

E poi c’è Kunfupay. Una startup spagnola con due anni di vita, oltre 2.000 utenti, 10 milioni di euro annui in transazioni e una tecnologia che nessuno di questi giganti possiede. La domanda che diversi fondi di investimento americani si stanno già facendo è: può essere questa la prossima?

Ciò che Patreon e Gumroad non hanno mai risolto

Per capire il potenziale di Kunfupay bisogna prima capire cosa fanno bene — e cosa fanno male — le piattaforme che oggi dominano il mercato.

Patreon da oltre dieci anni aiuta i creator a incassare abbonamenti dai propri fan. Ha quasi 300.000 creator attivi e milioni di abbonati. Ma ha un problema: è pensata quasi esclusivamente per il mercato anglosassone. Se un creator spagnolo vuole farsi pagare da un fan in Colombia che non possiede una carta di credito internazionale, Patreon non serve. Il fan semplicemente non può pagare.

Gumroad ha risolto un’altra parte del problema: ha reso la vendita di un prodotto digitale semplice quanto condividere un link. Ma la sua infrastruttura di pagamento è limitata — funziona bene con carta di credito e PayPal, e poco altro. In America Latina, dove la maggior parte delle persone paga con metodi locali come PIX, Nequi o Mercado Pago, Gumroad perde rilevanza.

Hotmart ha invece capito l’America Latina. L’azienda brasiliana ha costruito una piattaforma potentissima che connette creator e acquirenti in tutta la regione utilizzando metodi di pagamento locali. Ha generato 10 miliardi di dollari di vendite per i suoi creator e conta più di 1.700 dipendenti. Ma Hotmart è, prima di tutto, una piattaforma di corsi e contenuti educativi. Non ha un wallet proprio, non utilizza blockchain per i pagamenti e non offre intelligenza artificiale integrata nel business del creator.

Ed è qui che entra in gioco Kunfupay. Ed è qui che la storia diventa interessante.

Ciò che Kunfupay ha e gli altri no

Kunfupay non è semplicemente un’altra piattaforma di pagamento per creator. È un ecosistema che unisce quattro elementi che, finora, nessuna piattaforma aveva combinato in un unico prodotto.

Metodi di pagamento locali in oltre 20 paesi. Come Hotmart, ma non limitato ai corsi. Qualsiasi creator, freelancer o imprenditore può incassare con PIX in Brasile, Nequi in Colombia, SPEI in Messico, Mercado Pago in Argentina, e persino con crypto o Western Union. Il compratore paga come vuole, il venditore riceve in euro o dollari.

Un wallet con tecnologia blockchain. Né Patreon, né Gumroad, né Hotmart hanno questo. Il wallet di Kunfupay funziona su infrastruttura blockchain, permettendo di trasferire denaro a livello internazionale in pochi minuti — non giorni. L’utente non deve sapere nulla di criptovalute: vede euro, vede dollari, tutto è trasparente. Inoltre include una carta VISA digitale per spendere i guadagni immediatamente.

Intelligenza artificiale integrata. Kunfupay dispone di un assistente AI che funziona come un consulente di business attivo 24 ore su 24, e di un motore di automazione che gestisce campagne marketing, incassi e programmi di referral senza intervento manuale. Nessuna delle piattaforme citate offre un’IA di questo livello integrata nello strumento di pagamento.

Verticale SaaS per abbonamenti. Mentre Patreon si concentra sui creator e Gumroad su prodotti digitali singoli, Kunfupay ha aperto una nuova linea per imprenditori che sviluppano applicazioni e piattaforme in abbonamento. Configurare e iniziare a incassare abbonamenti ricorrenti a livello globale richiede ore, non settimane.

I numeri: piccola ma pericolosa

Kunfupay è oggi paragonabile a Patreon o Hotmart? Ovviamente no, in termini di dimensioni. Ma le metriche di crescita iniziale raccontano una storia che gli investitori conoscono molto bene.

Patreon ha impiegato più di tre anni per raggiungere i primi due milioni di dollari mensili in pagamenti ai creator. Gumroad ha avuto bisogno di quasi un decennio per arrivare a 142 milioni di dollari annui in vendite processate. Hotmart, oggi un gigante, è nata nel 2011 e non ha raccolto il primo grande round di investimento fino a dieci anni dopo.

Kunfupay, in soli due anni, processa già oltre 10 milioni di euro annui, è presente in più di 20 paesi e ha superato i 2.000 utenti — tutto con crescita organica, senza grandi campagne pubblicitarie. Quando un prodotto cresce tramite passaparola, significa che risolve un problema reale. Ed è esattamente ciò che cercano i fondi di investimento.

Infatti, diversi fondi di venture capital statunitensi hanno già richiesto informazioni sulla società. Secondo il suo CEO, un importante round di finanziamento potrebbe essere annunciato a breve.

Il mercato che tutti vogliono ma pochi sanno monetizzare

Se c’è qualcosa che rende Kunfupay particolarmente interessante per gli investitori, è il mercato a cui si rivolge.

L’America Latina è la regione dove la creator economy cresce più rapidamente. Hotmart lo ha dimostrato: il volume di vendite dei creator latinoamericani (escludendo il Brasile) è cresciuto del 50% solo tra il 2022 e il 2023. Ci sono oltre 300 milioni di persone connesse a internet nella regione, una classe media digitale in espansione e una forte domanda di contenuti educativi e imprenditorialità che non ha equivalenti in Europa.

Ma incassare in America Latina resta complicato. Ogni paese ha i propri metodi di pagamento, regolamentazioni e restrizioni bancarie. Le piattaforme americane come Patreon o Gumroad non sono progettate per questo scenario. Hotmart ha risolto il problema per il Brasile, ma con un approccio limitato ai prodotti educativi.

Kunfupay ha costruito la propria infrastruttura da zero per risolvere esattamente questo problema, con il vantaggio della velocità offerta dalla blockchain e dell’intelligenza fornita dall’IA. E lo ha fatto per qualsiasi tipo di business digitale, non solo per i corsi.

La prossima grande fintech spagnola?

La Spagna non è nota per produrre fintech di livello globale. Ma le condizioni ci sono: connessione culturale e linguistica con 500 milioni di ispanofoni, fuso orario compatibile con l’America Latina, un ecosistema startup sempre più maturo e un talento tecnologico che non ha nulla da invidiare ad altri hub europei.

Kunfupay ha il vantaggio di essere nata nel momento giusto. La creator economy è in piena espansione. L’intelligenza artificiale permette a chiunque di creare un prodotto digitale. La blockchain consente di trasferire denaro senza le limitazioni del sistema bancario. E il mercato latinoamericano è affamato di soluzioni che parlino la sua lingua — finanziaria e letterale.

Se Patreon ha costruito un business da 4 miliardi focalizzato sul mondo anglosassone, se Hotmart ha creato un impero da 400 milioni dominando il Brasile, e se Gumroad ha dimostrato che un checkout semplice può valere 100 milioni, la domanda non è se esista spazio per Kunfupay. La domanda è fino a dove può arrivare una piattaforma che combina il meglio di tutte, aggiunge blockchain e intelligenza artificiale, e si concentra sul mercato a più alta crescita del pianeta.

Due anni. 10 milioni di euro. 20 paesi. E i fondi americani stanno già chiamando. Il potenziale c’è. Ora resta da vedere se Kunfupay saprà eseguire. Ma se i primi numeri sono indicativi, la risposta potrebbe essere un grande sì.

Maggiori informazioni: https://kunfupay.com/it