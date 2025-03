La Banda dell’Esercito in concerto all’auditorium “Renzo Piano”

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:? in programma domani, gioved? 27 marzo, alle 20.30, all’Auditorium del Parco, l’esibizione della Banda dell’Esercito, diretta dal Colonnello Vincenzo Lipari, un evento promosso dal Comune dell’Aquila in collaborazione con il 9? Reggimento Alpini della Brigata Alpina “Taurinense”.Il concerto, a cui prender? parte, in rappresentanza della Municipalit?, l’assessore comunale Ersilia Lancia, prelude alla cerimonia di giuramento dei nuovi Volontari in Ferma Iniziale del 2? Battaglione Addestrativo “Piceno” – prevista per venerd? 28 marzo, allo Stadio “Gran Sasso d’Italia – Italo Acconcia” – che dichiareranno fedelt? all’Italia e alle sue libere istituzioni, alla presenza di autorit? civili e militari.I Volontari in ferma iniziale, oltre 600 persone, hanno iniziato il loro percorso nel capoluogo abruzzese nel mese di gennaio – aggiunge testualmente l’articolo online. In occasione del loro arrivo, il Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, ha visitato il 9? Reggimento Alpini, accompagnato dal sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.Il concerto sar? anche l’occasione per partecipare, attraverso una raccolta benefica volontaria, alla Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo che ricorre il 2 aprile – Le eventuali offerte del pubblico saranno destinate, infatti, all’associazione Autismo Abruzzo Onlus, impegnata nel sostegno alle famiglie per migliorare la qualit? della vita delle persone che ne sono affette e dei loro familiari.

