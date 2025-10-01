- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Ottobre 1, 2025
La Biblioteca della Scuola Primaria di Pile intitolata a Anna Lisa Raparelli

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Su proposta dell’assessore con delega ai Servizi Demografici e Toponomastica Paola Giuliani, la Giunta Comunale ha espresso parere favore alla proposta pervenuta dall’Istituto Comprensivo “G. Mazzini” L’Aquila di intitolare la Biblioteca della Scuola Primaria di Pile, edificio scolastico ricadente nel patrimonio del Comune dell’Aquila, alla memoria della docente Anna Lisa Raparelli scomparsa prematuramente nel gennaio 2024.”Con questo atto l’Amministrazione comunale manifesta piena condivisione con l’iniziativa, dedicata alla memoria di una docente che ha dedicato gran parte della sua esistenza alla propria professione, credendo, con assoluta convinzione, all’importanza del proprio ruolo e distinguendosi per la sua dedizione al lavoro, svolto in maniera dinamica e propositiva” ha dichiarato l’assessore Giuliani

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell'Ente.

 

