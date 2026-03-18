“La Donna nell’Arte”, al via il concorso per le scuole: a Palazzo Margherita la presentazione del progetto del Comune

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Si ? tenuta questa mattina, a Palazzo Margherita, la conferenza stampa di presentazione del concorso “La Donna nell’Arte”, iniziativa rivolta agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di primo grado del territorio e promossa dal Comune dell’Aquila nell’ambito del programma “Marzo in Rosa”.Il progetto nasce da un percorso istituzionale avviato con l’Ordine del Giorno approvato all’unanimit? dal Consiglio Comunale l’8 marzo 2025, con cui l’amministrazione ? stata impegnata a promuovere nuove iniziative di sensibilizzazione sui temi della parit? di genere e della valorizzazione della figura femminile – si apprende dalla nota stampa. Successivamente, la Delibera di Giunta numero 527 del 30 scorso ha definito gli indirizzi operativi del concorso, individuandone obiettivi, destinatari e modalit? di svolgimento – riporta testualmente l’articolo online. L’iniziativa intende stimolare nelle giovani generazioni una riflessione consapevole sul ruolo delle donne nella societ?, nella storia e nel mondo dell’arte, offrendo agli studenti l’opportunit? di esprimersi attraverso diversi linguaggi creativi: arti figurative, elaborati letterari, produzioni multimediali, musicali o teatrali. Le opere pi? significative saranno valorizzate nell’ambito delle iniziative culturali promosse dall’Amministrazione comunale, in particolare durante il mese dedicato alle celebrazioni dell’8 marzo e nelle manifestazioni di novembre in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La Giunta ha inoltre previsto la possibilit? di istituire un premio destinato a sostenere attivit? educative e formative sui temi della parit? di genere e del superamento degli stereotipi.Durante l’incontro con la stampa, l’Assessore alle Pari Opportunit? Ersilia Lancia ha illustrato finalit? e obiettivi dell’iniziativa:“Con questo progetto vogliamo dare voce alle ragazze e ai ragazzi delle nostre scuole, offrendo loro la possibilit? di raccontare la figura femminile attraverso l’arte, la creativit? e le emozioni – precisa la nota online. “La Donna nell’Arte” non ? soltanto un concorso, ma uno strumento educativo che contribuisce a costruire una cultura del rispetto e della parit?, nel solco dell’indirizzo condiviso dal Consiglio Comunale e formalizzato dalla Giunta – viene evidenziato sul sito web. Le giovani generazioni ci ricordano che l’uguaglianza si apprende e si coltiva: per questo abbiamo scelto di investire in un progetto capace di stimolare pensiero critico, sensibilit? e consapevolezza – viene evidenziato sul sito web. L’arte unisce, racconta e fa crescere – recita la nota online sul portale web ufficiale. E oggi pi? che mai abbiamo bisogno di narrazioni che mettano al centro il valore e la dignit? delle donne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questo concorso rappresenta anche un tassello importante di un impegno pi? ampio che la nostra amministrazione porta avanti per promuovere una cultura dell’inclusione e della parit?, rafforzando il dialogo con le scuole e con le giovani generazioni su temi fondamentali per la crescita civile e sociale della nostra comunit?”. “Siamo particolarmente soddisfatte che l’Ordine del Giorno approvato all’unanimit? dal Consiglio comunale lo scorso 8 marzo trovi oggi una concreta attuazione attraverso un progetto che coinvolge direttamente le scuole e le giovani generazioni – dichiarano le consigliere comunali Maura Castellani e Gloria Nardecchia, prime firmatarie dell’atto consiliare – L’obiettivo che ci eravamo poste era quello di promuovere iniziative capaci di stimolare una riflessione profonda sul ruolo delle donne nella societ? e di contrastare stereotipi ancora troppo diffusi – aggiunge la nota pubblicata. Il concorso “La Donna nell’Arte” va esattamente in questa direzione: utilizzare il linguaggio universale dell’arte per raccontare il valore, la storia e il contributo delle donne, offrendo a ragazze e ragazzi uno spazio di espressione e di consapevolezza – viene evidenziato sul sito web. Ringraziamo l’assessorato alle Pari Opportunit? e l’amministrazione comunale per aver raccolto e sviluppato l’indirizzo espresso dal Consiglio – Quando le istituzioni lavorano insieme, dalle aule consiliari alle scuole, si costruiscono percorsi concreti di crescita culturale e di promozione della parit?”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it