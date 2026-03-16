La festa nazionale dell’Esercito italiano, in programma dall’1 al 5 maggio prossimi, quest’anno si svolgerà all’Aquila

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:A darne notizia il sindaco Biondi che, questa mattina, ha incontrato nella sede municipale di Palazzo Margherita il capo di Stato Maggiore dell’Esercito italiano, generale di Corpo d’armata Carmine Masiello – recita il testo pubblicato online. “Per L’Aquila ? un grande onore ospitare la festa nazionale dell’Esercito – ha dichiarato il sindaco – La nostra citt? ? profondamente legata alla presenza militare, in particolare al 9? Reggimento Alpini, parte della Brigata Alpina ‘Taurinense’, che opera costantemente in contesti internazionali e che rappresenta un punto di riferimento anche nelle attivit? di formazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Alla caserma ‘Pasquali’, sede del 9? Reggimento Alpini, infatti, arrivano ogni anno giovani provenienti da tutta Italia per intraprendere il proprio percorso nelle Forze Armate – si apprende dalla nota stampa. Centinaia di allievi Volontari in ferma iniziale, impegnati in un ciclo di addestramento di tre mesi che comprende anche corsi per soccorritori militari e attivit? operative in ambiente montano – riporta testualmente l’articolo online. Le celebrazioni di maggio saranno un momento importante per rinsaldare il rapporto tra l’Esercito e la comunit? aquilana, valorizzando il contributo quotidiano dei nostri militari nei settori della sicurezza, della sanit? e del supporto logistico”.“La scelta dell’Aquila per ospitare la festa nazionale dell’Esercito – ha concluso Biondi – rappresenta un ulteriore riconoscimento per la nostra citt?, che, nell’anno di Capitale italiana della Cultura, si prepara ad accogliere migliaia di persone per una celebrazione di grande valore istituzionale e simbolico – riporta testualmente l’articolo online. Ringrazio il generale Masiello e tutta la Difesa per l’attenzione costante e il privilegio della collaborazione e dell’amicizia istituzionale”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it