In queste ore, il tema de La Liga è in cima ai top trend online, con particolare attenzione rivolta al match tra Real Madrid e Alaves. I blancos, reduci da una striscia positiva di 12 partite con gol segnati, sfidano un Alaves determinato a non concedere clean sheet. La sfida si preannuncia avvincente, con Lausanne che potrebbe fare visita al Bernabéu e Javi Navarro pronto a sorprendere Arbeloa. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online alla ricerca delle ultime notizie sul clásico spagnolo.