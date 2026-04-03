Abruzzo Turismo, la nuova nota online pubblicata sul sito web nella sezione dedicata agli eventi:“La Madonna che Scappa” a Sulmona (AQ) A Sulmona (AQ) si rinnova uno dei riti più spettacolari e identitari della Pasqua abruzzese: “La Madonna che Scappa in Piazza”, una tradizione secolare che unisce fede, emozione e forte partecipazione popolare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il rito si svolge nella suggestiva Piazza Garibaldi e rappresenta l’incontro tra la Madonna e il Cristo Risorto – Dopo un’attesa carica di tensione, la statua della Vergine, inizialmente vestita a lutto, si libera del mantello nero e corre verso il Figlio, tra applausi, musica e il volo delle colombe: un momento simbolico che segna il passaggio dal dolore alla gioia della Resurrezione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un rito antico, profondamente radicato nella comunità, che ogni anno richiama migliaia di fedeli e visitatori, trasformando la città in uno dei centri più suggestivi della Pasqua in Abruzzo – Per il 2026, l’evento si terrà domenica 5 aprile 2026, giorno di Pasqua, con il momento culminante previsto intorno alle ore 12:00 in Piazza Garibaldi, dopo la celebrazione della Santa Messa – viene evidenziato sul sito web. Data: 5 aprile 2026 – Domenica di Pasqua Orario: intorno alle ore 12:00 Luogo: Piazza Garibaldi, Sulmona (AQ)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, secondo l’ultima release di Abruzzo Turismo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 22, anche mediante il sito internet di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: abruzzoturismo.it