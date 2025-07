L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Stadio Gran Sasso d’Italia Italo Acconcia – L’AquilaNAZIONALE CANTANTI Vs NAZIONALE POLITICIDiretta su Rai 1 alle 21.30 e in simulcast su Rai Radio2Conduce Eleonora DanieleCon il Patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, unitamente al Comune dell’AquilaA favore del “Progetto Accoglienza” della Fondazione Bambino Gesù in collaborazione con Caritas Italiana? tutto pronto allo Stadio Gran Sasso d’Italia-Italo Acconcia per La Partita del Cuore 2025 – La Rivincita, in programma questa sera, marted? 15 luglio, con inizio alle ore 21.30.L’evento si svolger? a capienza piena: lo stadio ? sold out, un dato che conferma non solo l’attesa per l’appuntamento, ma soprattutto il grande cuore di quanti hanno scelto di contribuire concretamente alla causa solidale acquistando un biglietto – La 34esima edizione dell’evento LA PARTITA DEL CUORE 2025 – LA RIVINCITA ha lo scopo di sostenere il “Progetto Accoglienza”, promosso dalla Fondazione Bambino Ges? e dalla Caritas Italiana – si legge sul sito web ufficiale. Il ricavato sar? destinato a offrire vitto, alloggio e assistenza materiale alle famiglie dei bambini ricoverati, provenienti da tutta Italia e dall’estero – recita il testo pubblicato online. Il numero solidale è 45585 attivo fino al 22 luglio 2025.I cancelli apriranno alle ore 19.00 per consentire l’accesso al pubblico con il giusto anticipo e in condizioni di sicurezza – si legge sul sito web ufficiale. La serata si aprir? con l’esecuzione dell’Inno d’Italia, affidata alla Banda musicale della Guardia di Finanza, diretta dal Maestro Colonnello Leonardo Laserra Ingrosso – aggiunge testualmente l’articolo online. Numerosi gli ospiti che si renderanno protagonisti, sia all’inizio dell’evento che durante i cooling break, con le loro performance musicali faranno cantare e ballare tutto lo stadio: da Gabry Ponte a Sal Da Vinci, da Orietta Berti e Fabio Rovazzi, da Riccardo Fogli a Gaetano Curreri con gli Stadio – recita il testo pubblicato online. Questa edizione rappresenta anche un grande omaggio alla carriera di Mogol, tra i protagonisti assoluti della storia della musica italiana e fondatore della Nazionale Cantanti – precisa la nota online. L’ingresso in campo del Maestro sar? accompagnato da un tributo speciale a cura del Maestro Diego Basso, con un’esecuzione corale di 100 giovani cantori, affiancati da Arisa e dall’intero stadio, in un momento carriera artistica – si apprende dal portale web ufficiale. La Nazionale Cantanti scender? in campo guidata dal suo storico Mister Sandro Giacobbe e capitanata dal Presidente Enrico Ruggeri e la Nazionale Politici guidata dai Mister Pier Ferdinando Casini e Ignazio La Russa e capitanata da Lorenzo Fontana – viene evidenziato sul sito web. I roster delle due Nazionali non sono ancora resi noti ma la competizione, che si prospetta avvincente, ricca di grande calcio e intrattenimento, sar? caratterizzata da alcuni momenti chiave in grado di stravolgere la gara e il risultato – riporta testualmente l’articolo online. Una carta segreta da usare in modo casuale, un “asso nella manica”, imprevisto che se usato bene potr? segnare le sorti della partita – si apprende dal portale web ufficiale. A dirigere l’incontro sar? l’arbitro internazionale Maurizio Mariani coadiuvato in campo da AA1: Gianmarco Di Filippo sez. Teramo, AA2: Emanuele Torrelli sez. Avezzano, QU: Alessandro Sardo sez. L’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. L’incontro, condotto da Eleonora Daniele, sar? trasmesso in diretta su Rai 1 dalle 21.30, in simulcast su Rai Radio2, Rai Play e su RaiNews.it che, oltre a trasmettere in streaming dedicher? una sezione video con interviste e backstage e interagir? con i protagonisti e con la diretta – La telecronaca, con il supporto di Rai Sport, è affidata ad Alberto Rimedio e Lele Adani.Pronti a intervenire ci saranno Gabriele Cirilli, Laura Barth, Alessandra Tripoli, Ubaldo Pantani e per Rai Radio2 Natascha Lusenti – precisa il comunicato. Guest star della serata Topo Gigio in versione inedita, un testimonial che abbraccia diverse generazioni presenti allo stadio e collegate in diretta su Rai, diventato ormai un’icona amata sia dai bambini che dagli adulti.La scelta dell’Aquila, dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno per la “Partita del cuore” 2024, assume oggi infatti un significato particolare – A oltre quindici anni dal sisma del 2009, la citt? continua a dimostrarsi un simbolo di ricostruzione, resilienza e coesione – In questo contesto la Partita del Cuore 2025 – LA RIVINCITA diventa pi? di una semplice manifestazione sportiva: un’occasione per valorizzare il territorio, coinvolgere la cittadinanza, lanciare un messaggio di speranza, accoglienza, ripartenza e conferma il profondo legame tra sport, cultura e solidariet?

