Continua a crescere il successo del Festival Internazionale di Mezza Estate di Tagliacozzo, che nella sua 41ª edizione ha visto un grande entusiasmo anche nella sezione dedicata ai libri.

Tra i protagonisti, il pubblico ha accolto con calore la presentazione de La ricchezza del Bene, il volume firmato da Safiria Leccese, conduttrice e giornalista di lungo corso, volto noto di Mediaset.

A condurre l’incontro è stato Fabio Ciciotti, che con la sua verve e le sue domande pungenti ha animato per oltre un’ora il dialogo con l’autrice. Non solo spunti sul libro, ma anche riflessioni su giornalismo, spiritualità, politica e temi sociali.

Tra le curiosità che hanno catturato il pubblico, domande come: «Perché è così difficile raccontare le cose belle?», oppure «Qual è stata la storia che ti ha colpito di più tra quelle raccolte nel volume?». Non sono mancati interrogativi più personali, come «Se fossi a capo di un’azienda oggi, cosa cambieresti?» o «Quali tre parole rappresentano al meglio Safiria Leccese?».

Il libro: dieci storie di imprenditoria che generano valore

La ricchezza del Bene raccoglie le vicende di dieci imprenditori che hanno scelto di coniugare il successo economico con la solidarietà e la responsabilità sociale.

Oltre ad aziende capaci di competere sul mercato, si parla nel libro di realtà che hanno saputo diventare comunità, offrendo supporto ai dipendenti, ai territori e, in alcuni casi, persino a popolazioni lontane.

«Ho voluto raccontare storie di carne – spiega l’autrice – esempi di un’imprenditoria che ottiene profitti senza calpestare le persone, anzi valorizzandole». Per scrivere il volume, Leccese ha scelto di incontrare da vicino ogni protagonista: ha visitato le sedi, trascorso tempo con i fondatori, parlato con collaboratori e dipendenti, raccogliendo testimonianze autentiche di chi ha fatto dell’impresa una vera e propria famiglia.

Il libro si conclude con una storia particolare: quella di un ragazzo scomparso prematuramente a soli quindici anni, inserita come simbolo di speranza e di continuità di valori che vanno oltre il profitto.

Safiria Leccese: dalla cronaca alla spiritualità, fino alla politica

Nata a Gaeta, laureata in Giurisprudenza alla LUISS, Safiria Leccese ha intrapreso il mestiere di giornalista a partire dalla televisione locale romana GBR, diventando professionista nel 1999. La sua carriera è poi proseguita con Studio Aperto su Italia 1, di cui è stata uno dei volti più conosciuti, fino al passaggio a TGcom24.

Ha condotto programmi che hanno segnato un’epoca, come La strada dei miracoli su Rete 4, che l’ha resa icona di un giornalismo attento alla spiritualità. Oggi guida Superpartes su Canale 5, tribuna politica dedicata al confronto tra i diversi partiti italiani, senza mai smettere di affrontare temi sociali e civili di grande attualità, come quello della violenza sulle donne.

Il messaggio: il bene come scelta d’impresa

Il cuore del volume e della testimonianza portata al Festival è un invito a ripensare il mondo del lavoro. «In un futuro prossimo – ha ricordato Leccese – resteranno quelle aziende capaci di fare scelte non solo in vista dei profitti, ma anche del bene di chi ci lavora, dei clienti, della comunità civile e dell’ambiente».

Un messaggio controcorrente in un panorama dove spesso la parola “bene” non si associa all’economia, ma che trova conferma nelle storie raccolte dall’autrice.

Realtà che dimostrano come l’imprenditoria, quando guidata da valori profondi, possa generare ricchezza non solo materiale, ma anche umana e sociale.

Il Festival di Mezza Estate: una tradizione che cresce

La 41ª edizione del Festival Internazionale di Mezza Estate conferma dunque il suo ruolo di punto di riferimento culturale per l’Abruzzo e non solo.

Il pubblico ha risposto con entusiasmo anche alla sezione libri, a testimonianza di quanto ci sia desiderio di riflettere, attraverso la lettura, su temi che intrecciano cultura, società e attualità.

Il programma completo del Festival di Mezza Estate è disponibile sul sito ufficiale: festivaldimezzaestate.it