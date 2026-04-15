La scelta del nuovo ct: Conte e Allegri sotto pressione

In queste ore, il tema del nuovo ct della Nazionale di calcio è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. La situazione è intricata, con Antonio Conte e Massimiliano Allegri tra i principali candidati. Conte, reduce da polemiche con De Laurentiis, potrebbe subire pressioni ulteriori dall’ambiente. Allegri, invece, sembra attendere una mossa dal Milan.

Le ultime dichiarazioni di De Laurentiis, che propone partite più brevi e nuove regole sui cartellini, stanno alimentando il dibattito sul futuro del calcio. Secondo il presidente del Napoli, è necessario un cambiamento, ma senza stravolgimenti che potrebbero comprometterne l’amore da parte dei tifosi.

La scelta del nuovo ct si prospetta dunque come un momento cruciale per il calcio italiano, con molte incognite e aspettative da parte del pubblico. Per approfondire ulteriormente sulla vicenda e rimanere aggiornati, è possibile consultare le fonti online disponibili.