 La sciabica il 26 luglio a Vasto Marina, la rievocazione dell’antica tecnica di pesca

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Domenica 26 luglio, a partire dalle ore 9:00, nell’area della spiaggia libera, zona Ex Lido La Bussola a Vasto Marina, si rinnova l’appuntamento con La Sciabica, la tradizionale rievocazione dell’antica tecnica di pesca che rappresenta uno degli eventi più identitari dell’estate vastese – A seguire è prevista una seconda dimostrazione nell’area del Pontile – L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Vasto, è promossa dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI) – Gruppo di Vasto, in collaborazione con la Guardia Costiera, con l’obiettivo di valorizzare e tramandare la cultura marinara e le antiche tradizioni legate al mare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel corso della mattinata le reti saranno messe in acqua al largo del Pontile e successivamente trainate fino a riva secondo l’antica tecnica della sciabica, offrendo a cittadini e turisti l’opportunità di assistere a una dimostrazione autentica di una pratica che per secoli ha caratterizzato la vita della comunità di pescatori – aggiunge la nota pubblicata. A conclusione della manifestazione è prevista una dimostrazione della preparazione del tradizionale brodetto alla vastese, accompagnata da una degustazione di vini del territorio – riporta testualmente l’articolo online. «La Sciabica è molto più di una rievocazione storica: è un momento di condivisione – dichiara il sindaco Francesco Menna – della nostra identità e della nostra storia – si apprende dal portale web ufficiale. Attraverso questa manifestazione raccontiamo il profondo legame che Vasto ha con il mare, con il lavoro dei pescatori e con un patrimonio di saperi e tradizioni che meritano di essere custoditi e tramandati – Eventi come questo consentono ai visitatori di conoscere l’anima più autentica della nostra città e rappresentano un’importante occasione di promozione turistica e culturale del territorio – riporta testualmente l’articolo online. »«La valorizzazione delle tradizioni marinare è uno degli elementi che caratterizzano la proposta turistica della nostra città – aggiunge l’assessore al Turismo Nicola Della Gatta – si legge sul sito web ufficiale. La Sciabica permette di far rivivere antichi gesti, raccontare la cultura del mare e trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria collettiva – viene evidenziato sul sito web. Ringrazio l’ANMI di Vasto, il presidente Luca Di Donato, tutti i soci e la Guardia Costiera per l’impegno e la passione con cui, ogni anno, rendono possibile un appuntamento tanto atteso e apprezzato da cittadini e turisti.»«Portiamo avanti questa manifestazione da vent’anni con entusiasmo e spirito di servizio – afferma il presidente dell’ANMI di Vasto, Luca Di Donato – grazie al prezioso contributo dei nostri soci e di quanti collaborano all’organizzazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il nostro obiettivo è mantenere viva una tradizione che appartiene alla storia della città e trasmettere alle nuove generazioni il valore della cultura marinara e del lavoro dei pescatori.»

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Vasto. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il sito internet del Comune di Vasto, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.vasto.ch.it