La seduta della seconda commissione consiliare

La seconda commissione del Consiglio comunale dell’Aquila (Gestione del territorio) si riunir? luned? 30 gennaio, alle 9 in prima e alle 9.30 in seconda convocazione, nella sala Eude Cicerone della sede della presidenza del Consiglio comunale, in via Filomusi Guelfi (Villa Gioia). Lo rende noto il presidente, Guglielmo Santella – si apprende dal portale web ufficiale.

La commissione sar? chiamata a esprimere il parere su due proposte di deliberazione consiliare, riguardanti cambi di destinazione d’uso e alienazione di terreni rispettivamente a Paganica e nel demanio civico di Rocca delle Vene

