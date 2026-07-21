La spagna trionfa nel calcio mondiale e europeo

In queste ore, il tema delle prime pagine online riguarda il trionfo della Spagna nel calcio mondiale ed europeo. La stampa mondiale celebra la vittoria de La Roja e critica l’Argentina, sottolineando il successo di due Mondiali e tre Europei vinti in soli 18 anni. La festa della Spagna continua con cori, musica e balli, come dimostra il video di Gavi sul pullman della squadra. L’ultimo aggiornamento feed conferma l’entusiasmo generale per questa notizia che sta catturando l’attenzione di molti utenti online.

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