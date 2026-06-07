La tecnica educativa: un gesto di umanità tra insegnante e alunno malato

La tecnica della scuola è al centro dell’attenzione in queste ore, risultando in cima ai trend sui motori di ricerca. Un’insegnante di sostegno ha dimostrato un gesto di grande umanità: ha utilizzato le ferie per volare dalla Sicilia a Rimini e stare accanto al suo alunno malato durante un intervento chirurgico. Un legame speciale lega l’insegnante al ragazzo, assistito con dedizione da tre anni. Questo episodio tocca profondamente, evidenziando il ruolo importante che i docenti possono avere nella vita dei propri studenti.

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