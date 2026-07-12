La trattativa di Olimpia Milano per Moses Wright

La notizia di Olimpia Milano e la trattativa per Moses Wright è al centro dell’interesse online in queste ore, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca.
La squadra milanese sembra essere vicina a un super colpo, con la possibilità di aggiudicarsi il talentuoso giocatore. Inoltre, c’è un’altra trattativa in corso con Garrison Mathews che potrebbe portare ulteriori novità al roster dell’Olimpia.
La presenza di Wright potrebbe rappresentare un’importante aggiunta al team, portando nuove energie e talento al campo di gioco. L’entusiasmo dei tifosi è palpabile, mentre l’attesa per l’esito delle trattative tiene sulle spine gli appassionati di basket.
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