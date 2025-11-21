“La Valigia dei Desideri”: un viaggio magico dal mondo alla Ludoteca comunale Ape Tau

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:La Ludoteca comunale Ape Tau ? pronta a partire per un’avventura speciale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sabato 22 novembre 2025, dalla “Stazione della Ludoteca”, grandi e piccoli potranno salire a bordo de “La Valigia dei Desideri”, un itinerario emozionante tra storie, musiche, profumi e laboratori creativi ispirati a Paesi e culture lontane: Romania, Venezuela, Gambia, Bangladesh, Pakistan, Costa d’Avorio e Guinea – si apprende dal portale web ufficiale. Un pomeriggio pensato per bambini e famiglie, per scoprire il mondo attraverso giochi, curiosit? e racconti che parlano di diversit?, incontro e meraviglia – si apprende dal portale web ufficiale. “La Valigia dei Desideri ? un invito a guardare oltre i confini, ad avvicinarsi alle culture del mondo con curiosit? e rispetto – aggiunge testualmente l’articolo online. Un’iniziativa che rispecchia perfettamente lo spirito della Ludoteca comunale Ape Tau, un servizio gratuito che promuove educazione, creativit? e inclusione – Siamo felici di offrire alle famiglie dell’Aquila un’occasione per viaggiare insieme, senza allontanarsi dalla citt?” dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila Manuela Tursini.Il viaggio, della durata di circa due ore, partir? dalle ore 15:00 alle 16:30 diviso per turni.L’ingresso ? gratuito, con gruppi da 12 a 15 partecipanti (bambini accompagnati da un adulto). La prenotazione ? consigliata e i posti sono limitati.Per info e prenotazioni: 3202703901

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it