“La via della salute e della cultura”: domenica mattina una passeggiata tra prevenzione e bellezze di Chieti con l’Endas

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 15 maggio 2026 – Salute, movimento e cultura insieme, camminando tra i monumenti di Chieti – precisa il comunicato. È questa l’idea alla base dell’”La via della salute e della cultura”, l’iniziativa promossa da Marco Strona, presidente di ENDAS Chieti, in programma domenica 17 maggio con partenza alle ore 9:30 da Piazza San Giustino – aggiunge testualmente l’articolo online. L’evento propone un itinerario urbano pensato per unire esercizio fisico leggero, prevenzione e scoperta del patrimonio storico-artistico della città. Lungo il percorso, a cadenza regolare, i partecipanti saranno guidati in semplici esercizi posturali utili al benessere fisico, alternati a momenti di approfondimento culturale curati dal prof. Paolo Rapposelli, guida turistica dell’evento, che accompagnerà il gruppo alla scoperta dell’architettura e dei monumenti di Teate con spiegazioni e aneddoti – È previsto anche un coffee break lungo il tragitto, prima di raggiungere la Villa Comunale come checkpoint finale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “L’Amministrazione comunale ha accolto con favore l’iniziativa, che si inserisce in una visione più ampia di città attiva e sana, capace di valorizzare i propri spazi pubblici e il proprio patrimonio storico come risorsa per il benessere collettivo – così l’assessore all’Ambiente Chiara Zappalorto – . Un ringraziamento particolare va all’assessore all’Ambiente Chiara Zappalorto per il supporto offerto all’organizzazione”. “Iniziative come questa dimostrano che la città può essere vissuta in modo diverso — più lento, più consapevole, più sano — commenta il dottor Marco Strona —. Camminare tra i monumenti di Chieti, fare prevenzione all’aperto, scoprire la propria città con occhi nuovi: è un modo concreto di prendersi cura di sé e della comunità”. L’evento è a numero chiuso, riservato a un massimo di 25 partecipanti, e la partecipazione è su prenotazione –

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it