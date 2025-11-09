- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Novembre 9, 2025
Attualità

La videosorveglianza arriva vicino alla scuola primaria Masih e all’istituto Aterno-Manthoné

La videosorveglianza arriva vicino alla scuola primaria Masih e all’istituto Aterno-Manthoné La Giunta comunale approva il progetto da 29mila euro finanziato dal ministero “Il sistema di videosorveglianza della città si potenzia sempre più. Il Comune di Pescara ha ottenuto un finanziamento del Ministero dell’Interno, nell’ambito della ripartizione del Fondo per la sicurezza urbana, e lo utilizzerà per il progetto Scuole Sicure 2025/2026 realizzando due sistemi di videosorveglianza: uno per la copertura delle aree situate nelle vicinanze della scuola primaria “Iqbal Masih,” che si trova in via delle Casette, dell’Istituto Comprensivo 1, e uno per l’istituto tecnico statale “Aterno-Manthoné”, che si trova in via Tiburtina. In entrambi i casi il sistema sarà integrato con la Centrale Operativa della Polizia Locale e disporrà della telecamera di lettura targhe”. Lo annuncia l’assessore Adelchi Sulpizio spiegando che “l’ufficialità dei finanziamento c’è già e anche il progetto degli uffici, per un importo di 29.367 euro, rispetto al quale il via libera della Giunta è arrivato nei giorni scorsi. Si tratta di un ulteriore passaggio all’interno dell’ambizioso progetto di estensione della videosorveglianza che stiamo portando avanti in città”, commenta l’assessore, ricordando che “la rete esistente e la control room realizzata nella sede della Polizia locale si sono rivelate particolarmente utili, anche per le forze dell’ordine, ed è nostra intenzione continuare a puntare su questo aspetto, per contribuire a rendere la città più sicura con strumenti tecnologici all’avanguardia che sono un ottimo deterrente ma rappresentano anche un validissimo strumento di supporto per le attività di indagine”. Pescara, 9 novembre 2025

