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“L’Abruzzo in evoluzione”, nuovi incontri sull’Avviso per la digitalizzazione delle PMI

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Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Dopo la partecipata tappa inaugurale di Vasto prosegue “L’Abruzzo in evoluzione”, la campagna informativa promossa dalla Regione Abruzzo per presentare le opportunità offerte dall’Avviso FESR “Digitalizzazione delle PMI”.Domani, giovedì 6 agosto, alle ore 17, nuovo appuntamento presso il centro commerciale Centauro di Chieti – precisa la nota online. All’incontro interverranno l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca e il funzionario del dipartimento Attività produttive Daniele Antinarella, che illustreranno le opportunità offerte dall’Avviso “Digitalizzazione delle PMI” fornendo indicazioni operative per la predisposizione delle domande – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La campagna proseguirà venerdì 7 agosto, alle ore 11.30, con un webinar organizzato da Confesercenti Abruzzo, al quale prenderanno parte il presidente di Confesercenti Abruzzo Daniele Erasmi, il direttore del dipartimento Attività produttive, Germano De Sanctis e il direttore di Confesercenti Lido Legnini – precisa il comunicato. Previsto anche un saluto dell’assessore Tiziana Magnacca – viene evidenziato sul sito web. L’incontro rappresenterà un’occasione di confronto con il mondo del commercio per approfondire le opportunità offerte dalla misura e favorire la più ampia partecipazione degli operatori interessati – aggiunge la nota pubblicata. Per partecipare al webinar è necessario registrarsi compilando il form disponibile sul sito confesercentiabruzzo – recita il testo pubblicato online. it.La campagna “L’Abruzzo in evoluzione” riprenderà a settembre con nuovi appuntamenti in diversi comuni delle quattro province abruzzesi, per accompagnare imprese e professionisti nella conoscenza dell’Avviso e favorire una corretta preparazione delle domande in vista dell’apertura dello sportello, fissata alle ore 10 del 21 settembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Iscriviti al webinar

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 22, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it

 

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