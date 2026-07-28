L’Abruzzo si prepara all’emergenza caldo: Enbital pronta a intervenire con soluzioni innovative e sostenibili

Gentili lettori,

Le ondate di calore estremo non rappresentano solo una minaccia per la salute pubblica e l’ambiente, ma hanno un impatto significativo anche sul sistema produttivo italiano. Secondo le stime economiche di settore, l’aumento delle temperature e le lunghe giornate di caldo intenso comportano un costo annuale compreso tra i 6 e i 12 miliardi di euro, corrispondente allo 0,2-0,4% del PIL nazionale.

Questo impatto si riflette su diverse aree, dall’industria manifatturiera alla logistica, all’agricoltura e ai servizi. I costi energetici aumentano a causa dell’uso prolungato dei sistemi di aerazione, mentre la produttività del lavoro diminuisce quando le temperature superano le soglie di comfort termico, aumentando il rischio di errori e infortuni sul lavoro.

In risposta a questa emergenza, le regioni come l’Abruzzo hanno adottato provvedimenti urgenti per proteggere i lavoratori, come lo stop ai lavori all’aperto nelle ore più calde. È evidente che la salute dei dipendenti è cruciale per garantire la continuità operativa delle imprese.

Secondo il Presidente di Enbital, l’Ingegnere Paolo Provino, è necessario un cambio di passo radicale per affrontare efficacemente l’emergenza del caldo estremo nei luoghi di lavoro. “La tutela del lavoratore e la salvaguardia della continuità aziendale richiedono una visione d’impatto sulla prevenzione”, ha dichiarato Provino. “Promuoviamo una cultura della sicurezza basata sulla formazione continua e sugli investimenti mirati per proteggere il benessere dei lavoratori”.

Investire in sostenibilità climatica e in tecnologie di climatizzazione intelligenti può trasformare un costo passivo in un’opportunità di competitività e resilienza, riducendo l’impatto economico delle future ondate di calore estivo.

Alessandra Renzetti, giornalista, ha contribuito alla redazione di questo articolo. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 366.3545040.

Enbital e l’emergenza caldo: un costo nascosto miliardario per le aziende italiane.