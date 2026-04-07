L’Abruzzo sotto procedura Ue: inquinamento da plastica monouso post-Pasquetta preoccupa. Plastic Free chiede interventi urgenti per la sostenibilità.

L’Italia è sotto procedura Ue sulla plastica monouso: Plastic Free “serve una svolta”

Il giorno dopo Pasquetta, le immagini di parchi, spiagge e aree verdi invase da rifiuti, soprattutto plastica monouso, tornano puntualmente a ripetersi. La situazione evidenzia quanto il problema dei rifiuti plastici sia radicato non solo nei comportamenti individuali, ma anche nel sistema nel suo complesso. A poche settimane dall’11 marzo 2026, la Commissione Europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per il recepimento non corretto della Direttiva SUP (Single Use Plastics) 2019/904, sottolineando la necessità di rafforzare le misure contro la plastica monouso.

Plastic Free Onlus, associazione impegnata nel contrasto all’inquinamento da plastica sin dal 2019 e presente in oltre 40 Paesi, evidenzia come la direttiva europea rappresenti uno strumento strategico per ridurre la dispersione di rifiuti plastici, stimolare l’innovazione verso alternative sostenibili e responsabilizzare l’intera filiera, dai produttori ai consumatori. Tuttavia, l’associazione sottolinea che il recepimento italiano presenta alcuni aspetti migliorabili, in particolare per quanto riguarda le deroghe sulle bioplastiche, la definizione dei prodotti vietati e l’uniformità nell’applicazione delle misure.

Luca De Gaetano, Presidente e Fondatore di Plastic Free Onlus, dichiara: “Questa procedura rappresenta un’occasione per rafforzare l’impianto normativo. La Direttiva SUP può diventare uno strumento ancora più efficace se sostenuta da scelte chiare e condivise”. Plastic Free evidenzia la necessità di affrontare il tema su più livelli: ambientale, culturale e infrastrutturale, sottolineando l’importanza di sistemi di gestione dei rifiuti adeguati, controlli efficaci e una sensibilizzazione diffusa per contrastare la dispersione della plastica nell’ambiente.

L’Italia è anche accusata dalla Commissione Europea di non aver rispettato pienamente le regole sulla trasparenza del mercato interno previste dalla direttiva 2015/1535. Plastic Free sottolinea l’importanza di trasformare questa fase in un’opportunità concreta per migliorare la normativa nazionale e si rende disponibile a collaborare con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per supportare scelte sostenibili e sensibilizzare i cittadini.

Plastic Free invita a ripensare produzione, distribuzione e consumo di plastica monouso per ridurre l’impatto ambientale. L’associazione si impegna a sostenere le istituzioni e promuovere comportamenti sostenibili, con iniziative come il Plogging Day previsto dall’18 al 22 aprile in occasione della Giornata della Terra. “Solo lavorando insieme possiamo ottenere risultati duraturi e misurabili”, conclude Luca De Gaetano.