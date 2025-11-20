- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Novembre 20, 2025
L'Aeroporto d'Abruzzo punta (anche) sui Cargo
Attualità

L’Aeroporto d’Abruzzo punta (anche) sui Cargo

All’aeroporto d’Abruzzo si è svolto in mattinata l’evento “Cargo Aereo in Decollo – Visioni strategiche per il futuro”, momento di confronto dedicato alle prospettive del trasporto merci per via aerea e al ruolo dello scalo pescarese nelle nuove strategie logistiche della regione.

All’incontro hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni e del mondo produttivo: il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il presidente di Saga, Giorgio Fraccastoro, e l’amministratore delegato di Poste Air Cargo, Gennaro Scarfiglieri, affiancati da esponenti del tessuto imprenditoriale e delle associazioni di categoria. Presenti anche l’assessore alle Infrastrutture, Umberto D’Annuntiis, e il sottosegretario alla presidenza della Regione con delega a Turismo e Programmazione, Daniele D’Amario.

Nel corso dei lavori sono stati affrontati i temi dell’innovazione tecnologica applicata alla logistica, dell’efficienza dei processi e della sostenibilità del comparto cargo aereo, con particolare attenzione al ruolo dell’aeroporto d’Abruzzo come possibile punto di riferimento per il traffico merci a livello nazionale e internazionale.

Il presidente Marco Marsilio ha dichiarato che “il settore del trasporto merci aereo rappresenta un’opportunità strategica per l’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Puntiamo a rafforzare il ruolo del nostro aeroporto come hub logistico nazionale e internazionale, – ha detto – favorendo la crescita delle imprese locali e l’attrazione di investimenti – aggiunge la nota pubblicata. La collaborazione tra istituzioni, operatori privati e associazioni di categoria è fondamentale per creare un sistema efficiente, innovativo e sostenibile, capace di rispondere alle sfide del mercato globale e di valorizzare le eccellenze del nostro territorio – aggiunge testualmente l’articolo online.

Secondo quanto evidenziato nel corso dell’iniziativa, l’appuntamento ha rappresentato un’occasione per condividere visioni e progettualità sul futuro del cargo aereo in Abruzzo, rafforzando il dialogo tra istituzioni e mondo imprenditoriale e confermando l’impegno della Regione nel promuovere politiche di sviluppo integrate e orientate alla crescita del territorio.

