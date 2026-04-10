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Lama dei Peligni, arriva lo spettacolo teatrale “M’accompagno da me” con Michele La Ginestra

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Risate e riflessioni con Michele La Ginestra: lo spettacolo “M’accompagno da me” approda a Lama dei Peligni

L’attore e autore Michele La Ginestra porta a Lama dei Peligni (Ch) lo spettacolo “M’accompagno da me”, per la regia di Roberto Ciufoli. L’evento si terrà domenica 12 aprile alle ore 18:00 presso la Sala Polivalente “A. Del Pizzo”. Questa rappresenta uno degli appuntamenti di punta della rassegna teatrale “Due comuni, un solo sipario”, nata dalla sinergia tra le amministrazioni di Lama dei Peligni e Civitella Messer Raimondo e con la direzione artistica di Federico Perrotta.

“Sono davvero felice di fare tappa a Lama dei Peligni. Il mio obiettivo è quello di portare una ventata di sano divertimento e di spensieratezza in questo splendido territorio – spiega La Ginestra. – Il teatro è condivisione e poter ritrovare il calore del pubblico abruzzese è per me un grande piacere. Spero di regalare a tutti una serata di sorrisi e di riflessioni leggere, perché abbiamo tutti bisogno di stare insieme e di ridere delle nostre piccole fragilità”.

Nello spettacolo “M’accompagno da me”, il palcoscenico si trasforma in un’aula giudiziaria surreale dove l’attore interpreta una carrellata di personaggi variegati, offrendo uno spaccato umano che oscilla costantemente tra la risata travolgente e la riflessione poetica.

La scelta di Federico Perrotta di inserire questo titolo nel cartellone di “Due comuni, un solo sipario” conferma la volontà di offrire al territorio della provincia di Chieti una proposta artistica di alto livello nazionale.

I biglietti sono disponibili per l’acquisto sul circuito Ciaotickets e per favorire la partecipazione dei cittadini dei centri coinvolti, è previsto un servizio navetta gratuito.

Per ulteriori informazioni, dettagli sulla logistica o per le prenotazioni, è possibile contattare l’organizzazione al numero telefonico 333 500 16 99.

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