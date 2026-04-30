- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Aprile 30, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaLama dei Peligni dedica omaggio a Eduardo De Filippo con lo spettacolo...
Eventi e Cultura

Lama dei Peligni dedica omaggio a Eduardo De Filippo con lo spettacolo “Diciamogli di sì” per chiudere la rassegna teatrale

- Spazio Pubblicitario 02 -

La rassegna teatrale curata da Federico Perrotta a Lama dei Peligni e Civitella Messer Raimondo si concluderà con un omaggio a Eduardo De Filippo, in scena il prossimo 3 maggio presso la Sala Polivalente A. Del Pizzo di Lama dei Peligni.

L’evento vedrà la Compagnia CAST portare in scena la celebre opera dell’autore napoletano, “Diciamogli di sì”. La trama narrerà il ritorno di Michele Murri dopo un anno trascorso in manicomio, con la sorella Teresa che decide di nascondere la verità agli amici, scatenando una serie di equivoci paradossali.

Il regista Salvatore Mincione Guarino ha dichiarato: “La regia fa in modo tale da esaltare la componente comica e, dopo una serie di colpi di scena e fraintendimenti, si apre a un momento più intimo in cui tutti i personaggi vengono trascinati nella follia da Michele, il protagonista”.

Il cast numeroso e affiatato vedrà salire sul palco attori come Vittoria Izzi, Asia Franceschelli, Mattia Rodi, Pasquale Marcucci, Giorgia Petrecca, Silvio Di Sandro, Miriam Zullo, Dario Palumbo, oltre al regista e Giovanni Gazzanni. Le scene curate da Mattia Rodi completeranno l’evento finale, che chiude una programmazione rivolta alla valorizzazione artistica del territorio.

Per partecipare è possibile richiedere informazioni o prenotare chiamando il numero 3335001699 o acquistare i biglietti tramite Ciaotickets.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it