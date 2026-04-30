Lama dei Peligni dedica omaggio a Eduardo De Filippo con lo spettacolo “Diciamogli di sì” per chiudere la rassegna teatrale

La rassegna teatrale curata da Federico Perrotta a Lama dei Peligni e Civitella Messer Raimondo si concluderà con un omaggio a Eduardo De Filippo, in scena il prossimo 3 maggio presso la Sala Polivalente A. Del Pizzo di Lama dei Peligni.

L’evento vedrà la Compagnia CAST portare in scena la celebre opera dell’autore napoletano, “Diciamogli di sì”. La trama narrerà il ritorno di Michele Murri dopo un anno trascorso in manicomio, con la sorella Teresa che decide di nascondere la verità agli amici, scatenando una serie di equivoci paradossali.

Il regista Salvatore Mincione Guarino ha dichiarato: “La regia fa in modo tale da esaltare la componente comica e, dopo una serie di colpi di scena e fraintendimenti, si apre a un momento più intimo in cui tutti i personaggi vengono trascinati nella follia da Michele, il protagonista”.

Il cast numeroso e affiatato vedrà salire sul palco attori come Vittoria Izzi, Asia Franceschelli, Mattia Rodi, Pasquale Marcucci, Giorgia Petrecca, Silvio Di Sandro, Miriam Zullo, Dario Palumbo, oltre al regista e Giovanni Gazzanni. Le scene curate da Mattia Rodi completeranno l’evento finale, che chiude una programmazione rivolta alla valorizzazione artistica del territorio.

Per partecipare è possibile richiedere informazioni o prenotare chiamando il numero 3335001699 o acquistare i biglietti tramite Ciaotickets.