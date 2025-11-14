- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Novembre 14, 2025
Cronaca

Lanciano, accoltellamento in pieno centro: 48enne ferito alla testa, arrestato un 46enne

LANCIANO – Una lite in strada è degenerata ieri sera in via Valera, nel centro storico: un 48enne egiziano è stato raggiunto da colpi di coltello alla testa intorno alle 18.30. L’autore si è allontanato a piedi ma è stato rintracciato e arrestato poco dopo dalla Polizia: si tratta di Sergio Di Rocco, 46 anni, già noto alle forze dell’ordine. Per lui l’accusa è tentato omicidio.

La segnalazione è arrivata al numero di emergenza da una residente. Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato tracce di sangue sull’asfalto e le hanno seguite fino all’ingresso di un’abitazione, dove hanno rintracciato la vittima con ferite al volto e alla testa. L’uomo, molto provato, si era rifugiato in casa per paura. Il 118 lo ha trasferito in ambulanza all’ospedale “Renzetti”: non è in pericolo di vita.

Nel frattempo, le pattuglie hanno avviato le ricerche dell’aggressore, descritto da alcuni testimoni. L’uomo è stato bloccato alla rotonda di Santa Chiara; durante la perquisizione i poliziotti hanno trovato due coltelli a serramanico, uno con tracce di sangue, e macchie ematiche anche sulle scarpe. Di Rocco avrebbe ammesso le proprie responsabilità, senza chiarire il motivo della lite. I due coinvolti risiedono nella stessa zona.

Informata la Procura, con il sostituto procuratore Miriana Greco, sono scattati gli atti di rito e l’arresto. L’episodio arriva a pochi giorni da un’altra rissa avvenuta in città; sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

