Lanciano, al Teatro Comunale “F. Fenaroli” in scena “Il Cuoco dalla Gamba di Legno” domenica 26 aprile ore 17

Il Teatro Comunale “F. Fenaroli” di Lanciano porta sul palco lo spettacolo “Il cuoco dalla gamba di legno” domenica 26 aprile 2026 alle ore 17:00. La produzione, a cura del Teatro del cerchio di Parma, vede come protagonisti Mario Mascitelli e Mario Aroldi.

Lo spettacolo racconta la storia di due cuochi che, con allegria e malinconia, narrano di un tesoro e di due ragazzi che cercano di sopravvivere tra fucilate, coltellate, mari pericolosi e foreste infestate da zanzare. Si tratta di fantasie avventurose che non dimenticano la realtà delle bombe che cadono sui più deboli. La loro cucina, seppur strana e priva di cibo, diventa il luogo in cui, per non far sentire la fame, si raccontano storie.

“Il cuoco con la gamba di legno è Long John Silver, il pirata de L’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. In cucina, insieme a lui, prendono vita anche gli altri personaggi del romanzo, compresi un gatto e un pappagallo”, si legge nel comunicato.

Lo spettacolo è nato dal desiderio di far rivivere sull’isola del tesoro sulla scena, dove gli artisti si trasformano in cuochi, impugnano pentole e padelle e iniziano a raccontare questa avventura incredibile che porta il pubblico a affrontare fame, paura e immaginazione.

I biglietti per lo spettacolo sono in vendita su ciaotickets.com e presso il botteghino il giorno dell’evento. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 3383287101 o visitare il sito web www.teatrofenaroli.it.

L’opera promette di essere un’esperienza coinvolgente e ricca di emozioni, ideale per trascorrere una serata all’insegna della fantasia e dell’avventura.