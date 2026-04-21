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Eventi e Cultura

Lanciano, al Teatro Comunale “F. Fenaroli” in scena “Il Cuoco dalla Gamba di Legno” domenica 26 aprile ore 17

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Il Teatro Comunale “F. Fenaroli” di Lanciano porta sul palco lo spettacolo “Il cuoco dalla gamba di legno” domenica 26 aprile 2026 alle ore 17:00. La produzione, a cura del Teatro del cerchio di Parma, vede come protagonisti Mario Mascitelli e Mario Aroldi.

Lo spettacolo racconta la storia di due cuochi che, con allegria e malinconia, narrano di un tesoro e di due ragazzi che cercano di sopravvivere tra fucilate, coltellate, mari pericolosi e foreste infestate da zanzare. Si tratta di fantasie avventurose che non dimenticano la realtà delle bombe che cadono sui più deboli. La loro cucina, seppur strana e priva di cibo, diventa il luogo in cui, per non far sentire la fame, si raccontano storie.

“Il cuoco con la gamba di legno è Long John Silver, il pirata de L’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. In cucina, insieme a lui, prendono vita anche gli altri personaggi del romanzo, compresi un gatto e un pappagallo”, si legge nel comunicato.

Lo spettacolo è nato dal desiderio di far rivivere sull’isola del tesoro sulla scena, dove gli artisti si trasformano in cuochi, impugnano pentole e padelle e iniziano a raccontare questa avventura incredibile che porta il pubblico a affrontare fame, paura e immaginazione.

I biglietti per lo spettacolo sono in vendita su ciaotickets.com e presso il botteghino il giorno dell’evento. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 3383287101 o visitare il sito web www.teatrofenaroli.it.

L’opera promette di essere un’esperienza coinvolgente e ricca di emozioni, ideale per trascorrere una serata all’insegna della fantasia e dell’avventura.

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