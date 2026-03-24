Lanciano, al Teatro Comunale Fenaroli: sabato 28 marzo 2026, IL BERRETTO A SONAGLI di Luigi Pirandello in scena per una serata di beneficenza

Il Teatro Comunale “F. Fenaroli” di Lanciano presenta il famoso spettacolo teatrale “Il Berretto a Sonagli” di Luigi Pirandello, adattato e diretto da Rossella Gesini. L’appuntamento è per sabato 28 marzo 2026 alle ore 21.00.

Nella produzione del Teatro del Sangro/Teatro Studio Vasto, lo spettacolo vede la partecipazione di un cast che include nomi come Barbara Palmisciano, Daniela Scatena, Daniza Pomponio, Emanuela Pedone, e molti altri.

La trama dell’opera si snoda attorno alle vicende di Beatrice, convinta che il marito Cavalier Fiorica la tradisca con la moglie di Ciampa, il suo scrivano. Per dimostrare i suoi sospetti agli altri, mette in atto un piano elaborato che si scontra però con le rigidità della società. In un contesto in cui l’onore è tutto, i personaggi si trovano costretti a mentire e soffrire per salvaguardare la propria reputazione.

La protagonista, divisa tra il proprio orgoglio femminile e la necessità di essere accettata dalla società, sopporterà una vera e propria lotta interiore che la porterà a interrogarsi sul significato della verità.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 353.3778895 o inviare un’email a info@teatrodelsangro.it. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito web del Teatro Fenaroli.

L’evento promette di offrire al pubblico una serata ricca di emozioni e riflessioni sulla società e sull’onore, attraverso l’opera di uno dei più grandi autori teatrali italiani.