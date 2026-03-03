Lanciano, Ascom Abruzzo chiede maggior presidio serale per contrastare violenza in centro.

Ascom Abruzzo esprime profonda preoccupazione per l’aggressione avvenuta sabato sera nel centro di Lanciano. Un giovane è stato attaccato da un gruppo di coetanei riportando un trauma cranico e diverse altre lesioni che hanno reso necessario il ricovero ospedaliero. L’episodio si è verificato in una delle aree più frequentate del centro, vicino al Parco Villa delle Rose.

In risposta a quanto accaduto, Ascom Abruzzo chiede un maggior presidio serale per garantire la sicurezza nelle zone centrali della città, soprattutto durante le ore notturne e nei fine settimana. Secondo l’associazione, il centro di Lanciano rappresenta un luogo di socialità fondamentale che deve poter essere vissuto in serenità da famiglie e adolescenti, senza il timore di episodi di violenza.

Ascom Abruzzo propone quindi un rafforzamento della presenza sul territorio nelle fasce orarie più delicate, suggerendo che una pattuglia della polizia locale possa restare in servizio fino a mezzanotte. Questo garantirebbe un presidio visibile nelle zone più frequentate, offrendo un punto di riferimento per cittadini e operatori economici.

Il sindaco di Lanciano, Mario Paolini, ha sempre dimostrato attenzione e vigilanza verso la sicurezza dei cittadini e degli operatori commerciali. “La sicurezza non è solo una questione di ordine pubblico, ma una condizione imprescindibile per la libertà dei cittadini e per la sopravvivenza del tessuto commerciale urbano”, ha dichiarato Fabio Sparvieri, presidente di Ascom Abruzzo.

Ascom Abruzzo si dichiara disponibile a un confronto con le autorità per trovare soluzioni concrete che possano garantire un maggior livello di sicurezza nel centro di Lanciano.