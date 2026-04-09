Lanciano, Biomedica Majé: la salute della donna in gravidanza tra microbiota e benessere muscolo-scheletrico

La salute di un bambino comincia prima della nascita. È questo il principio alla base dei cosiddetti “primi 1000 giorni”, il periodo che va dal concepimento ai primi due anni di vita e che oggi viene considerato sempre più importante per lo sviluppo futuro del bambino.

In questa fase, la salute materna non riguarda soltanto il normale decorso della gravidanza, ma anche aspetti come alimentazione, qualità del sonno, equilibrio intestinale, postura, respirazione, gestione dello stress e benessere generale della donna. Su questi temi richiama l’attenzione la dott.ssa Giusy D’Ambrosio, di Biomedica Majé a Lanciano, che sottolinea quanto sia importante leggere la gravidanza in modo più ampio, attento e integrato.

“Per anni la gravidanza è stata osservata soprattutto dal punto di vista ostetrico e ginecologico, giustamente,” spiega la dott.ssa Giusy D’Ambrosio. “Oggi sappiamo che il benessere della donna passa anche da altri equilibri: il comfort muscolo-scheletrico, la qualità del respiro, il sonno, la gestione delle tensioni corporee e, più in generale, lo stato complessivo dell’organismo.”

Tra i temi scientifici che stanno ricevendo crescente attenzione c’è quello del microbiota materno, cioè l’insieme dei microrganismi che convivono con il nostro organismo e che partecipano a importanti funzioni metaboliche e immunitarie. Sempre più studi stanno evidenziando quanto questi equilibri possano avere un ruolo rilevante nel contesto della salute materna e dello sviluppo precoce del bambino.

Accanto a questo, c’è poi l’aspetto corporeo e funzionale della gravidanza. Con il passare dei mesi, il corpo della donna cambia assetto, baricentro e mobilità. Mal di schiena, tensioni del bacino, senso di peso, affaticamento e difficoltà nel riposo possono incidere concretamente sulla qualità della vita quotidiana.

“In gravidanza non si tratta di inseguire soluzioni miracolose,” osserva ancora la dott.ssa D’Ambrosio. “Si tratta piuttosto di accompagnare la donna nei cambiamenti fisiologici di questa fase, aiutandola a leggere meglio i segnali del corpo e a gestire in modo più consapevole il proprio benessere.”

È proprio da questa visione che nasce l’idea di un approccio integrato, capace di mettere in relazione aspetti diversi della salute della donna, evitando letture frammentate e riportando al centro la persona, non il singolo sintomo. A Lanciano, Biomedica Majé porta avanti questa sensibilità clinica attraverso un dialogo tra competenze diverse, con particolare attenzione alla salute femminile, alla gravidanza e al benessere materno-infantile.

L’obiettivo è offrire una lettura più completa dei bisogni della donna in una fase delicata e importante come quella della gravidanza. Il tema dei primi 1000 giorni, infatti, non riguarda soltanto la prevenzione o la medicina in senso stretto, ma anche una nuova cultura della salute: più consapevole, più personalizzata e più attenta al legame tra benessere della madre e futuro del bambino.