Lanciano, rinvenuto cadavere nel fiume Sangro

I Carabinieri della Compagnia di Lanciano, alle 17:00 odierne, sono intervenuti in contrada Sant’Onofrio, lungo il fiume Sangro, dove poco prima un pescatore aveva segnalato la presenza di un corpo umano in acqua, privo di vita.

Le attività di recupero, condotte da 2 Squadre dei Vigili del Fuoco di Chieti (di cui una composta da specialisti fluviali) hanno consentito il recupero del cadavere alle successive ore 19:00 circa. Si tratta di un maschio caucasico, di corporatura robusta, età apparente 50/55 anni, altezza 180 cm circa, capelli neri/brizzolati, barba incolta, privo di tatuaggi e di altri segni distintivi, vestito con: giacca di tuta nera con cappuccio “Puma”, pantaloni di tuta neri “Champion”, scarpe ginniche rosse “Puma”, giaccone “WPM”.

Sono in atto attività volte alla identificazione dell’uomo, sul cui corpo al momento non sono emersi segni di violenza.

La salma è stata traslata per l’esame autoptico presso l’ospedale clinicizzato di Chieti, come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano che coordina le indagini.