sabato, Febbraio 21, 2026
Eventi e Cultura

Lanciano, Classe 1B del Liceo Scientifico “G. Galilei” premiata come “Classe Consapevole” per contrastare il bullismo e la violenza

La classe 1B dell’indirizzo Cambridge del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Lanciano è stata premiata come “Classe Consapevole” per la profonda maturità dimostrata nel riconoscere e contrastare le dinamiche della violenza e del bullismo in ogni loro forma. L’importante riconoscimento è stato consegnato durante una cerimonia presso il Polo Museale di Lanciano, davanti a numerosi istituti cittadini.

Il premio è frutto di una strategia educativa che coinvolge l’intero istituto, mettendo al centro la prevenzione e la sensibilizzazione sui temi della violenza e del bullismo. Il Prof. Matteo Paciocco, referente dello sportello anti-bullismo del liceo, ha sottolineato l’impegno della scuola nel creare un ambiente sicuro e inclusivo per tutti gli studenti.

Il Liceo Scientifico “G. Galilei” di Lanciano si distingue per l’ampio programma di sensibilizzazione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, offrendo agli studenti strumenti concreti per riconoscere i segnali della sofferenza e opporsi alle forme di violenza. Il mese di marzo si preannuncia ricco di iniziative dedicate alla formazione di cittadini inclusivi e rispettosi delle differenze.

La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Monica De Rosa, e tutto il corpo docente del liceo si impegnano costantemente per garantire un clima scolastico sereno e sicuro, promuovendo un dialogo costante e offrendo servizi di supporto agli studenti. Il messaggio che emerge è che la scuola non è solo un luogo di apprendimento, ma un porto sicuro dove la serenità è l’antidoto alla violenza.

Il Liceo Scientifico “G. Galilei” di Lanciano si conferma così un punto di riferimento per la formazione di giovani consapevoli e attenti alla promozione di una cultura della non violenza e dell’inclusione.

