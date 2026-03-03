- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Marzo 3, 2026
Eventi e Cultura

Lanciano, Compagnia teatrale Luna Nova porta in scena “Filumena Marturano” di De Filippo con regia di Sara Pane e Roberto Becchimanzi

Il Teatro Comunale “F. Fenaroli” di Lanciano ospiterà domenica 8 marzo 2026, alle ore 17, la compagnia teatrale Luna Nova di Latina con lo spettacolo “Filumena Marturano” di Eduardo De Filippo. La regia è affidata a Sara Pane e Roberto Becchimanzi.

La storia racconta di Filumena Marturano, una donna del popolo e ex prostituta che vive da venticinque anni nella casa di Domenico Soriano, un napoletano borghese e benestante. Filumena ha cresciuto segretamente tre figli da tre uomini diversi, ma solo di uno è certa la paternità, che appartiene a Domenico Soriano. Quando Filumena rivela la verità all’uomo, dopo essersi fatta sposare simulando di essere in punto di morte, l’uomo rimane sconvolto e imbrogliato, poiché desiderava sposare una giovane donna.

La commedia di Eduardo affronta il tema dei diritti dei figli illegittimi, portando avanti un dibattito importante subito dopo la guerra. Nel 1955 sarà approvata una legge che abolirà l’uso dell’espressione “figlio di N.N.”. Nel 2010, la legge italiana equipara i figli “illegittimi” a quelli legittimi.

Roberto Becchimanzi interpreta in maniera elegante e credibile il personaggio di Domenico Soriano, mentre Linda Guarino è un’appassionata Filumena. La regia di Sara Pane rispetta il copione e la tradizione, senza stravolgimenti, ma adattando il ritmo della recitazione ai tempi teatrali moderni.

I biglietti per lo spettacolo sono in vendita presso il circuito ciaotickets e presso il botteghino del teatro il 7 marzo dalle 16.30 alle 19.30 e l’8 marzo dalle 15.30. Un’occasione imperdibile per assistere a un capolavoro teatrale all’interno di un teatro storico come il “F. Fenaroli”.

