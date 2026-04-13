Lanciano, concerto in memoria di Claudia Allegrino al Teatro Fenaroli: musica e solidarietà per la leucemia

Lanciano, concerto in memoria di Claudia Allegrino: musica e solidarietà al Teatro Fenaroli

Un pomeriggio all’insegna della musica, del ricordo e della solidarietà si terrà giovedì 16 aprile 2026 alle ore 17.00 al Teatro Comunale “Fedele Fenaroli” di Lanciano. Il concerto, organizzato in memoria di Claudia Allegrino a un anno dalla sua scomparsa, sarà un momento di condivisione collettiva per ricordare una giovane donna il cui sorriso e gentilezza continuano a vivere nei cuori di chi l’ha conosciuta.

L’iniziativa, promossa da Ascom Abruzzo con il patrocinio del Comune di Lanciano e dell’Assessorato alla Cultura, si articolerà in due momenti distinti. La prima parte sarà dedicata al pianoforte, con l’esibizione della musicista Maria Gabriella Castiglione. Seguirà poi la band Distinto, pronta a coinvolgere il pubblico con sonorità contemporanee e una performance dal forte impatto emotivo.

La giornata commemorativa inizierà alle ore 16.00 con una Santa Messa nella Cattedrale Madonna del Ponte, sempre a Lanciano, in ricordo di Claudia, creando così un legame tra raccoglimento e partecipazione.

L’evento non avrà solo una valenza simbolica, ma anche solidale: l’ingresso sarà libero con offerta volontaria e il ricavato sarà devoluto all’AIL Teramo, a sostegno della ricerca e dell’assistenza ai pazienti affetti da leucemie, linfomi e mieloma.

Il concerto si propone come un’occasione per trasformare il ricordo in azione concreta, unendo arte e impegno civile.

Lanciano, 13 aprile 2026