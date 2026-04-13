Lanciano, concerto in memoria di Claudia Allegrino al Teatro Fenaroli: musica e solidarietà per sostenere la ricerca contro le leucemie

Un pomeriggio all’insegna della musica, del ricordo e della solidarietà si terrà giovedì 16 aprile 2026, alle ore 17.00, al Teatro Comunale “Fedele Fenaroli” di Lanciano. Il concerto in memoria di Claudia Allegrino, promosso da Ascom Abruzzo con il patrocinio del Comune di Lanciano e dell’Assessorato alla Cultura, rappresenta un momento di condivisione collettiva per ricordare una giovane donna scomparsa un anno fa.

Il programma dell’evento si articola in due momenti distinti. La prima parte sarà dedicata al pianoforte, con l’esibizione della musicista Maria Gabriella Castiglione, che proporrà un repertorio capace di coniugare intensità emotiva e raffinatezza interpretativa. Successivamente, la seconda parte vedrà protagonista la band Distinto, pronta a coinvolgere il pubblico con sonorità contemporanee e una performance dal forte impatto emotivo.

La giornata commemorativa inizierà alle ore 16.00 con una Santa Messa nella Cattedrale Madonna del Ponte di Lanciano, in ricordo di Claudia. Un momento spirituale che precederà il concerto, creando un filo conduttore tra raccoglimento e partecipazione.

L’evento non ha solo una valenza simbolica, ma anche solidale: l’ingresso sarà libero con offerta volontaria e l’intero ricavato sarà devoluto all’AIL Teramo, a sostegno della ricerca e dell’assistenza ai pazienti affetti da leucemie, linfomi e mieloma. Il concerto si propone come un’occasione per trasformare il ricordo in azione concreta, unendo arte e impegno civile.